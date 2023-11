La cantautrice catanese Lucia in finale al Roma Music Festival 2023

La cantautrice catanese Lucia è in finale nazionale al Roma Music Festival 2023, la kermesse dei migliori talenti musicali emergenti del panorama nazionale.

Lucia sul palco della finalissima nazionale del Roma Music Festival eseguirà il nuovo singolo, Un posto piccolissimo (QUI IL VIDEOCLIP). La canzone della ventiquattrenne cantautrice è un viaggio intimo e profondo tra ricordi che suscitano grandi emozioni. Lucia trae ispirazione dall’ineguagliabile e prezioso legame intergenerazionale che si crea tra nonni e nipoti. Il nuovo inedito di Lucia è un omaggio a tutti i nonni che attraverso il loro abbraccio ci trasmettono un tesoro di valori, di amore incondizionato, di tenerezza e tradizione: virtù da custodire nel cuore e onorare nelle scelte da compiere.

Un posto piccolissimo nasce da un grande dolore: «Mia nonna materna – racconta Lucia - aveva poco più di 70 anni quando un ictus le ha causato il coma, durato diversi mesi, da cui non si è mai più risvegliata. Scrivere questa canzone, all’inizio, l’ho percepito come uno sfogo per non lasciarmi schiacciare dall’enorme dolore che sentivo. Poi però, parola dopo parola e nota dopo nota, ho capito che Un posto piccolissimo era il mio ultimo regalo per lei e il suo ultimo regalo per me. E adesso sono pronta a condividerlo con tutti».

Il rapporto di Lucia con sua nonna materna è sempre stato speciale: «Tutte le volte che mi sentivo triste - dice la cantautrice - mi rifugiavo da nonna Grazia. Lei sapeva ascoltarmi, capirmi, aiutarmi a riflettere sulle cose nel modo migliore per me. Da lei ho imparato il vero significato della bontà e mi ha insegnato anche che la pazienza è una virtù fondamentale, più di quanto si possa immaginare. In questo mondo pieno di gente che pretende tutto e subito, comprendere il valore della pazienza è un ottimo aiuto per riuscire ad andare avanti rispettando i propri tempi e ritmi». L’artista etnea conclude con un invito: «Non trascurate mai i nonni. Trovate tempo per loro. Ciò che saremo in grado di diventare è anche merito loro e dei tanti sacrifici che sono sempre disposti a fare per la nostra felicità».

Un posto piccolissimo è la terza istantanea di un percorso di crescita personale e introspezione iniziato lo scorso anno con Dentro questa casa, racconto di una rinascita dopo aver conosciuto il buio emotivo, e proseguito la scorsa estate con Britney in Versace, singolo dedicato alla libertà di essere se stessi e di piacersi. Scritto da Lucia (in collaborazione con Manuel Finotti, Laura di Lenola e Salvatore Mineo), il nuovo singolo è disponibile in tutti gli store digitali ed è accompagnato dalla pubblicazione del videoclip ufficiale realizzato con tecnica di animazione digitale ed illustrazioni originali di Benito Frazzetta con il coordinamento di Studio Toscano Relazioni Pubbliche e Marketing.

Lucia Rizzo nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. A 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del quarantesimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Con Dentro questa casa, il suo singolo e videoclip di esordio, dall’atmosfera spiccatamente introspettiva, Lucia ha ottenuto ottimo riscontro di critica e di pubblico. Il suo secondo singolo, Britney in Versace, è in programmazione in Usa, Canada e Regno Unito. Nel terzo singolo Lucia si occupa di ogni dettaglio della sua musica. Si auto-produce e non delega nulla ad altri, pur collaborando con eccellenti professionisti. La cantautrice attualmente si divide tra la Sicilia e Roma, dove sta lavorando al suo primo album.

Ora l'appuntamento del Roma Music Festival. Centinaia di artisti emergenti (cantautori, interpreti e band) si sono messi in gioco per conquistare un posto sull'ambitissimo palco. Dopo diverse fasi di selezione, con annesse esibizioni rigorosamente dal vivo, solo in 12 nella categoria cantautori hanno ottenuto il pass per la finalissima che si terrà il 12 dicembre, nello storico teatro Golden di Roma, e sarà trasmessa in diretta tv. La direzione artistica del contest, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, è di Amedeo Minghi.