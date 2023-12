A Catania concerto di Capodanno con Mario Biondi, Tananai: varato il calendario di Natale

Mario Biondi (nella foto) e Tananai in concerto la sera del 31 dicembre in piazza Duomo. E poi eventi grandi e piccoli pronti ad allietare tutto il periodo natalizio, dall'8 dicembre sino all'Epifania, lungo itinerari e palcoscenici in piazze, vie, luoghi simbolo della città o meno noti, dal centro alla periferia.

Ecco il cartellone del "Christmas Catania Fest 2023-Natale in città" alla cui preparazione hanno partecipato anche scuole e associazioni, che hanno collaborato alla definizione del calendario di eventi con il Comune. Tra i sostenitori del Natale a Catania c'è anche la Regione Siciliana, che ha finanziato parte del programma della notte di San Silvestro.

«Un Natale che abbiamo voluto fosse con molti eventi itineranti – sottolinea il sindaco Enrico Trantino - in quanto abbiamo immaginato una Catania unita, "cucita" dalle sue periferie al centro città, attraverso la dislocazione di specifici eventi anche in zone decentrate. Da San Giovanni Galermo a piazza Stesicoro o piazza Federico di Svevia, che diventa punto nodale delle prospettive urbanistiche di questa città. Quindi tutto un contesto che fa comprendere quale attenzione sia stata dedicata all'organizzazione di questo Natale, con Catania che si offre come un unico grande albero di Natale coi suoi doni».

L'evento clou del calendario è quello del 31 sera conprotagonisti due nomi come Mario Biondi e Tananai. Ad affiancare le due star ci saranno tre giovanissime ma già affermate artiste, due catanesi, Anna Castiglia ed Elena Manuele, e la catanese d'adozione, ma di origini romane, Soap (Sophie Ottone).

La catanese Chiara Esposito, conduttrice insieme con l’ormai consueto Ruggero Sardo, sarà sul palco sino all'arrivo del nuovo anno, per presentare gli artisti che animeranno la notte catanese di musica e festa.

Gli eventi natalizi che saranno organizzati in giro per la città vanno dal teatro alla street art al gospel, agli artisti di strada.

Annunciata la realizzazione di tre "eventi sociali": il 16 e 17 dicembre e il 6 gennaio, dal pranzo di solidarietà a Palazzo degli Elefanti a screening sanitari gratuiti per chi vive in condizioni di disagio socio-economico.

Amts ha avviato l'iniziativa, messa a punto con Fce, per facilitare gli spostamenti con autobus e metro, un ticket da 10 euro che sarà valido dal 6 dicembre al 6 gennaio, e sarà prolungata l'apertura del parcheggio Maddem per le festività, sino alle 2 di notte a tariffa notturna di un euro, ed eventi artistici organizzati anche con l'utilizzo di un autobus dedicato.

Previsto anche "Regno di Sicilia, Catania Capitale, Federico III Sovrano", evento di rievocazione storica con figuranti in costume d'epoca, il direttore artistico è Gianfranco Rafalà, previste iniziative il 29 e il 30 dicembre al Castello Ursino e il 30 anche un corteo storico che attraverserà via Etnea fino a piazza Università.

Il "Natale in città - Festa di suoni, spettacoli, tradizioni, emozioni", oltre a corso Italia, Palazzo della Cultura, il Monastero dei Benedettini, Palazzo degli Elefanti vedrà tra le principali location la Chiesa San Nicolò l'Arena, la Chiesa di Santa Rita, la Sala Scuderie del Castello Ursino, le piazze Duomo, Dante, Stesicoro, Federico di Svevia, Mazzini, tante scuole molte di quali in periferia quali la Dusmet-Doria, gli istituti Quasimodo, Pizzigoni, Mangano, la Parrocchia Natività del Signore, via San Luca Evangelista.