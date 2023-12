Morta la pittrice catanese Lucia Ragusia, il cordoglio dei social

È morta a Milano, dove stava tentando delle cure, la pittrice catanese Lucia Ragusa. A scriverlo sui social è la Fondazione La Verde - La Malfa Parco dell'arte.

"Una notizia che non avremmo mai voluto dare. È improvvisamente scomparsa nei giorni scorsi l’artista catanese Lucia Ragusa - si legge nel post -. Stimata pittrice, scultrice e mosaicista, aveva studiato pittura prima all’Accademia di Belle Arti di Catania e, poi, in quella di Ravenna, specializzandosi in seguito in restauro a Firenze presso Palazzo Spinelli. Nel corso della sua carriera ha tenuto, sia in Italia che all’estero, numerose esposizioni personali e collettive ed è stata anche e soprattutto una nostra amica e collaboratrice. E, in questo momento di profondo dolore, non possiamo non ripensare a quei corsi di pittura e modellaggio che, apprezzati da chi ebbe modo di frequentarli, Lucia Ragusa teneva settimanalmente alla Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell’Arte fino a qualche anno fa".

Lucia Ragusa era una pittrice, scultrice e mosaicista, nata a Catania dove ha vissuto e ha avuto uno studio artistico, si legge sul sito di Sikarte. Ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e di Ravenna. In seguito si è specializzata in restauro a Firenze presso Palazzo Spinelli. È stata docente di scultura e decorazione presso l’Abadir – Accademia di Belle Arti e Restauro di Catania. Ha collezionato esposizioni personali e collettive, nazionali e internazionali. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

L’ispirazione di Lucia Ragusa è una disposizione affettiva che è indagine personale su una dimensione fisica. Energia e delicatezza in spazi sconfinati invasi da colori soffusi, dove le regole di una descrizione ordinaria si misurano con una composizione inusuale, costruita sul principio del sottinteso e del particolare.