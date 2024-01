Affari tuoi: coppia di Acireale vince settantasettemila euro, ma poteva portarne a casa duecentomila

Un finale adrenalinico per una coppia di Acireale, protagonista, stasera 2 gennaio, della puntata di Affari tuoi su Raiuno. Ilenia e Giuseppe si sono infatti ritrovati con quattro pacchi «rossi», tutti dal valore altissimo: trentamila, centomila, duecentomila e trecentomila euro, una circostanza che si verifica raramente durante il programma condotto da Amadeus. Anzi, è stato lo stesso conduttore ad ammettere: «Non ho mai visto prima una situazione del genere». Situazione che ha messo in difficoltà la coppia, che ha dovuto riflettere a lungo davanti ad ogni offerta ricevuta: in ballo c'erano centinaia di migliaia di euro per realizzare i propri progetti.

La coppia avrebbe potuto portare a casa una somma molto più alta rispetto ai settantasettemila euro accettati: Ilenia da diverse puntate era presente in studio, stasera è arrivato il suo turno per giocare insieme al marito e i due hanno anche comunicato di aspettare un bambino. Il loro è stato un percorso incredibile. Dopo avere rifiutato un’offerta da trentanovemila euro, la coppia ha scelto di andare avanti nel gioco. Poi Ilenia ha pescato tutti i pacchi blu, restando solo con pacchi rossi. A questo punto, il dottore ha offerto cinquantasettemila euro, rifiutati dai due coniugi siciliani. Sono rimasti con i tre pacchi più alti e uno da trentamila euro.

Il dottore ha fatto una nuova offerta: settantasettemila euro. Marito e moglie di Acireale non hanno saputo dire di no: «Dobbiamo diventare genitori e ci sono tantissime spese. Noi accettiamo». Hanno comunque proseguito il gioco, per capire come sarebbe andata se non avessero portato a casa l'offerta. Il primo pacco chiamato, il numero 7, valeva centomila euro. Il secondo pacco, il numero 12, conteneva all'interno trentamila euro. Gli ultimi due pacchi erano il 14 - quello in mano a Ilenia e Giuseppe che conteneva i duecentomila euro - e il numero 10, la Valle d'Aosta, che conteneva i trecentomila euro. Grande delusione in studio, ma anche consapevolezza: la coppia ha infatti ribadito di avere come priorità il pagamento del mutuo della casa che ha acquistato.