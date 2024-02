I Pooh in tour anche nel 2024: ad agosto due concerti a Catania e uno a Palermo

È la band che ha fatto la storia della musica italiana. E continua ad incantare il pubblico anche nel 2024 annunciando il tour «Amici X sempre - Estate 2024». Oltre 20 date in giro per l’Italia con tre appuntamenti live anche in Sicilia, due a Catania e uno a Palermo.

In calendario i concerti a Catania il 17 e il 18 agosto 2024, nello spazio di Villa Bellini, all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania. Il 20 agosto 2024, invece, la tappa di Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino per la kermesse Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di domani, giovedì 15 febbraio, su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

«Dopo il successo straordinario di un tour tutto sold out nel 2023 - con due eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona, sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani per un totale di oltre 250.000 biglietti venduti - i Pooh - si legge nel comunicato stampa che annuncia il tour - sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024».