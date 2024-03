«La stagione dei tulipani», storia di violenza e solidarietà: a San Giovanni La Punta applausi e commozione

Consensi e commozione per l’anteprima nazionale, riservata alla stampa e a ospiti selezionati, de «La stagione dei tulipani», proiettato al Cinestar ai Portali di San Giovanni La Punta. «Il mediometraggio - hanno spiegato nel corso della presentazione il regista Franco Di Blasi e la produttrice Melania La Colla - vuole suscitare attenzione sulla sempre più difficile condizione della donna e anche stimolare solidarietà di genere, fondamentale per non isolare le coraggiose vittime che denunciano». Stando alle reazioni registrate tra il pubblico, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

«La stagione dei tulipani è un film leggero, ricco di messaggi positivi e pieno di dolcezza. Pur attraversando gli anni e le generazioni, riesce con lauta indifferenza ad infischiarsene letteralmente del tempo, servendo allo spettatore la possibilità di riflettere intorno a una questione di drammatica attualità in questi anni», ha commentato il giornalista e cineasta Francesco Santocono.

Si tratta di una produzione cinematografica, interamente girata nel Catanese, che affronta tematiche del passato e attuali, come la violenza domestica: fisica, psicologica, verbale e sessuale. La storia racconta le tristi vicende di Maria Stella, una donna siciliana, nata a metà degli anni ‘50, la quale, dai 12 anni in avanti, subisce violenze di ogni genere, da parte del padre, del marito, e di altre figure maschili che ruotano nella vicenda. Il film, che si sviluppa in un susseguirsi di colpi di scena, nasce con l’intento di sensibilizzare i più giovani, in particolare, sul tema della violenza di genere, attraverso la visione di un mediometraggio che racconta una storia a più voci, protagoniste donne vittime di abusi. Regia di Franco Di Blasi che con Melania La Colla, autrice del soggetto, ha curato la sceneggiatura; la direzione della fotografia è di Giuseppe Di Blasi, che ha dosato con sensibilità ed efficacia il bianco e nero.