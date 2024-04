«Un viaggio per incontrare Mimì», Giancarlo Giannini rivive la sua storia a Catania

Prima ancora di essere una produzione cinematografica il film-documento di Alfredo Lo Piero, presentato sabato 6 aprile in anteprima nazionale a Catania, in un teatro Metropolitan totalmente gremito di pubblico, è un tributo a Lina Wertmuller, che fu sua insegnante. Ideato, scritto, diretto e realizzato dal regista Alfredo Lo Piero, «Un viaggio per incontrare Mimì», a 52 anni dall’uscita del celeberrimo Mimì metallurgico ferito nell’onore della grande regista, attraverso una narrazione/testimonianza di Giancarlo Giannini, rievoca il vecchio itinerario alla scoperta della Sicilia e della Sicilianità, in preparazione della storica ed iconica pellicola della Wertmuller, girata cinquant’anni fa. Con Giancarlo Giannini e la straordinaria partecipazione di Tuccio Musumeci, completano il cast Claudio Musumeci, Enrico Terrana(che interpretano i giovani Tuccio e Giancarlo) e Alessandro Caruso. Un viaggio affascinante, tra ricordo, nostalgia ed emozioni, da Palermo a Corleone, alla Valle del Belice, a Caltanissetta, Enna, Agrigento, fino ad approdare a Catania. 2500 chilometri per raccontare la Sicilia e i siciliani.

Giannini , salutato da un lungo caloroso applauso, racconta: «Io ho scoperto Catania e la Sicilia quando ho fatto Mimì metallurgico. Sono venuto da solo, l’azione si svolgeva a Catania, sono sbarcato a Palermo, mi sono affittato una macchina, ho voluto fare il giro della Sicilia, sono stato un mese e mezzo a girarla da solo, per capire, fare fotografie, curiosare, sentire il dialetto: bellissimo il dialetto catanese, straordinario, lo imparai da Turi Ferro. Quando recito un siciliano parlo sempre il catanese. Catania è una città meravigliosa. Questo è un altro motivo, per far conoscere di più la Sicilia agli italiani». La produzione narra la Sicilia, terra fatta di contraddizioni e di incomparabile bellezza, attraverso gli occhi e la narrazione del grande attore spezzino, che conduce gli spettatori nelle località che ne sono testimonianza, con l’intervento del grande attore catanese Tuccio Musumeci e il prezioso ruolo delle maestranze , dei tanti professionisti dell’Isola e degli studenti della scuola di cinema di Cine Ct , creata proprio da Lo Piero.