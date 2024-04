A Mario Pafumi il Premio internazionale all'impegno sociale per il giornalismo

Premio internazionale all'impegno sociale per il giornalismo a Mario Pafumi, giornalista e corrispondente da trent'anni del Giornale di Sicilia da alcuni comuni etnei della provincia di Catania. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della XXIX edizione del Memorial Livatino-Saetta-Costa.

Questa la motivazione del premio: «Il dottor Mario Pafumi, insegnante, giornalista, corrispondente storico del Giornale di Sicilia di Palermo, collabora stabilmente dai primi anni '90. È appassionato indagatore dei fatti, in parti oltre di cronaca nera. Si è sempre distinto per la serietà, la professionalità e il rigore concettuale con cui tratta le informazioni cerca la verità che ricostruisce con personale intuito investigativo, attraverso un racconto misurato e rispettoso degli eventi e delle persone. Dotato di profonda sensibilità umana e sociale, ha speso la sua attività in favore della promozione del territorio. Per l'impegno professionale, la dedidizione alla formazione degli allievi, la libera e appassionata ricerca della verità e della legalità, gli viene conferito il Premio Livatino-Saetta-Costa».