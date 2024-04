Catania, il monumento a Bellini è tornato a splendere: ci sono i dissuasori elettrici per tenere lontani gli uccelli

A Catania il monumento a Vincenzo Bellini, realizzato in piazza Stesicoro nel 1882 dallo scultore Giulio Monteverde, è stato liberato dal cantiere e restituito alla città e ai visitatori, dopo gli interventi di ripristino disposti dal sindaco Enrico Trantino e dalla giunta comunale.

La progettazione è stata curata dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici che insieme all’assessore al ramo, al vicesindaco e al capo di gabinetto hanno preso parte allo svelamento dell’opera realizzata con i fondi della tassa di soggiorno turistico. Gli interventi di restauro sono durati quattro mesi e sono stati finalizzati al recupero di tutti i materiali costitutivi del monumento del Cigno catanese, danneggiato in più punti dall’usura del tempo e dallo smog cittadino. L’esecuzione dei lavori, avvenuta in stretta sinergia alla Soprintendenza dei Beni Culturali, è stata affidata a esperti maestri restauratori che hanno utilizzato tecniche di salvaguardia e valorizzazione del monumento in ogni sua parte.