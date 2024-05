Catania: è morto il professore Emilio Giardina, preside della facoltà di Economia e presidente del Cus

Lutto nel mondo della cultura a Catania: è morto Emilio Giardina. Aveva 91 anni e per oltre due decenni è stato preside della facoltà di Economia e commercio di Catania. È stato docente di Scienza delle finanze e presidente del Cus Catania. Studiò finanza pubblica e visse negli Stati Uniti, frequentando la scuola del premio Nobel James Buchanan. Giardina fu uno schermitore, allievo di Pasquale Timmonieri, che capì l’importanza di creare un Ente per lo sport universitario.

«Un maestro illuminato, uno studioso esemplare, un maestro per tutti noi», ha scritto Ida Nicotra. E Giuseppe Pisano ha aggiunto: «Lo ricordo con affetto... E stato un mio professore quando era ancora in attività... Condoglianze alla famiglia». «Sono così triste nel sentire questa notizia e spero che non abbia dolori in paradiso», ha scritto Eve.