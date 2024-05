Giarre, l'antica collezione di automobili a pedale di Piero Marano e Caterina Vadalà in un'enciclopedia

Il patrimonio pressoché sconosciuto ed inedito di cataloghi, foto, materiali storici, ed i servizi fotografici dedicati alle più belle automobiline giunte fino ai nostri giorni, conservate nelle raccolte di alcuni tra i più importanti collezionisti italiani tra i quali spiccano in modo evidente Pietro Marano e Caterina Vadalà di Giarre, sono stati ufficialmente consacrati, con l’inserimento nel libro sulla storia della Giordani, presentato recentemente nella Sala Auditorium “Roberto Curti” del Museo del patrimonio industriale di Bologna. Il volume Giordani il mito delle auto a pedali i cui autori sono Gigi Soldano e Piero Pini, edito dalla Giorgio Nadal è composto da 380 pagine, con esclusive foto sia d’epoca che recenti, ripercorre tutta la produzione del marchio bolognese di giocattoli dinamici e può essere considerato a pieno titolo una vera e propria enciclopedia del settore. Giordani è stato il marchio italiano più importante e conosciuto nel settore dei giocattoli sportivi, amato e desiderato dai bambini di un tempo, ma anche dai nostalgici appassionati alla ricerca del gioco perduto dell’infanzia e, soprattutto, dai collezionisti di oggi. Tutto iniziò nel 1875 da una piccola bottega del fabbro ferraio Raffaele Giordani in via San Vitale n. 16 a Bologna, che portò per cinque generazioni il marchio Giordani a livello internazionale. Fin dagli anni Venti per tutta la sua lunga storia la Giordani ha ideato e costruito auto a pedali in gran parte ispirate al mito sportivo, in grado di trasmettere negli acquirenti, e nei loro bambini, l’idea di velocità, potenza, competizione, vittoria.

I due collezionisti etnei Pietro e Caterina hanno contribuito fattivamente e significativamente a tale progetto, dando la possibilità di fotografare e fornire documentazioni inedite come nel caso della prima auto a pedali realizzata dalla famiglia di Pietro Giordani nel 1904 nella officina del padre Raffaele di via San Vitale a Bologna. Si tratta del modello più antico ad oggi esistente, rarissimo e unico che apre il corposo volume “Giordani” il mito delle auto a pedali. La coppia di collezionisti giarresi, che con passione da circa un quarto di secolo si occupa del reperimento, conservazione, restauro e catalogazione di questi “gioielli”, ha partecipato a diversi eventi e programmi televisivi come, il rotocalco “Il Settimanale” su Rai 3 nel 2011 con Giovanni Tomarchio e Antonella Gurrieri, “Mezzogiorno in famiglia” di Michele Guardì con Sergio Friscia e Claudia Andreatti, su Rai 2 per ben tre puntate nel 2017 e altri palinsesti a livello locale, ha inoltre organizzato diverse mostre, eventi e conferenze ricevendo numerosi apprezzamenti e ampio spazio in riviste specializzate del settore, a carattere nazionale come ad esempio il mensile “La Manovella” nel 2018 e il mensile “Auto d’Epoca” nel 2012 e nel 2019, oltre a essere stati menzionati in diversi quotidiani.