La sommossa di Bronte, Bixio svenne dopo l'esecuzione del matto ma Sciascia preferì tacerlo

L’esecuzione del matto miracolosamente sopravvissuto alla fucilazione dei cinque brontesi, condannati per la sommossa di Bronte del 1860, turbò Nino Bixio, il quale svenne e cadde da cavallo. L’ignorato episodio lo riferì il suo «aiutante di campo» Francesco Grandi (Tempio Pausania, 1841 – Roma, 1934), nelle proprie Memorie di uno dei Mille, pubblicate postume sulla «rivista mensile di politica e letteratura» Il Ponte (luglio 1960). Leonardo Sciascia attinse anche a tale fonte, per suoi scritti su quei tumulti, però quel crollo del generale preferì tacerlo: per lui era «difficile pensare Bixio commosso». Racconta il luogotenente Grandi: «Lungo la strada scortavo i condannati e uno di essi, che mi era vicino, mi andava sussurrando: “A Madonna mi farà la grazia”. Caso volle che questi, sotto la scarica del picchetto che eseguiva la sentenza, ricevesse soltanto un leggera scalfittura e cadesse bocconi a terra. Quando l’aiutante maggiore chiamò il medico per l’atto di morte, il caduto, puntando i pugni e rizzandosi, disse a Bixio: “La Madonna mi ha fatto la grazia. Adesso fatemela voi”. Ma Bixio, voltandosi verso il sergente Niutti, disse: “Ammazzate quella canaglia”, e questi, spianato il fucile, lo finì».

Questo toccante passaggio, vissuto e narrato dal garibaldino, è sintetizzato da Sciascia nel suo Verga e la libertà, apparso sul mensile comunista Il contemporaneo (marzo 1963, poi in La corda pazza, 1970); un testo che aveva già consegnato come introduzione alla ristampa in corso di Nino Bixio a Bronte (1963), dello storico Benedetto Radice (confluito in Memorie storiche di Bronte, 1984). Lo scrittore, però, non accenna al mancamento di Bixio e rinvia alle Memorie di uno dei Mille (con il generico: «pubblicate su Il Ponte qualche anno fa»). L’intellettuale di Racalmuto s’era interessato già alla ribellione di Bronte, nel centenario «dell’unità d’Italia». Infatti, nel settimanale socialista-proletario Mondo Nuovo (12 giugno 1960), Sciascia aveva scritto l’articolo Sarò a Bronte per l’esecuzione (l’anno dopo in Pirandello e la Sicilia, col titolo I fatti di Bronte), in cui criticava chi «nel momento della fucilazione vide gli occhi di Bixio pieni di lacrime».