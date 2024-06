Catania, nuova ringhiera a protezione del Castello Ursino

Sono iniziati a Catania i lavori di posa in opera della nuova ringhiera di protezione del Castello Ursino, lunga circa 180 metri, con la contestuale rimozione della recinzione preesistente installata da alcuni anni durante precedenti cantieri attivi nel fossato del maniero federiciano. Lo fa sapere il Comune di Catania. Le operazioni sono eseguite da una ditta specializzata con il coordinamento dell’assessorato alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia, accompagnato dal responsabile unico del procedimento Giovanni Origlio, in esecuzione di una precisa volontà del sindaco Enzo Trantino di rimuovere la bruttura che finora ha rappresentato un difficile ostacolo per i tanti turisti che vogliono fotografare il trecentesco monumento.

Un sopralluogo nel Castello Ursino è stato effettuato dall’assessore Petralia per verificare l’andamento dei lavori, per un importo complessivo di circa 53.000 euro con fine lavori prevista tra due mesi circa.

I fondi per realizzare il progetto sviluppato dalla direzione Manutenzioni, d’intesa con la sovrintendenza ai beni culturali e architettonici e ambientali, sono stati resi disponibili dal capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, titolato alla gestione delle risorse dei proventi dell’imposta di soggiorno.