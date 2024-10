Catania vince bando «Città che legge 2023»

L’amministrazione comunale di Catania si è aggiudicata il finanziamento ministeriale di 70mila euro del bando 'Città che legge 2023' grazie a un progetto realizzato in partenariato con 14 associazioni. Lo rende noto il Comune di Catania. Il progetto redatto dal Comune di Catania e valutato positivamente dal Centro per il libro e la lettura, nella sua fase realizzativa punta a promuovere la lettura ed eventi culturali in tutta la città con una particolare attenzione ai quartieri nei quali è più sentita la povertà culturale ed educativa. Il programma finanziato servirà a gettare le basi per una programmazione 'in retè utile a puntare a nuovi obiettivi legati alla promozione della lettura a Catania, coinvolgendo tutti gli attori e i portatori di interesse.

«É un risultato importante per Catania - ha detto il sindaco Enrico Tarantino- soprattutto perché frutto di una progettazione condivisa con i sottoscrittori del Patto per la Lettura. Un lavoro di squadra che testimonia la volontà di andare oltre i singoli eventi e lavorare per una collaborazione strutturale che riporti il tema del libro e della lettura al centro dei processi culturali della nostra Città, lavorando sulle sacche di esclusione e sulle tante periferie nelle quali più forte si avverte la povertà educativa».