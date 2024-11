Inaugurata la personale di Sonja Streck alla Beniamin Art Gallery di Catania

Circa quaranta opere, di grandi e piccole dimensioni, alcune con la tecnica mista della pittura su fotografia, una sorta di rassegna antologica della lunga attività DI Sonja Streck, saranno proposte fino al 23 novembre nella Beniamin Art Gallery, di Sharokh Fanaeyan, in via Umberto, 130 a Catania «Le mie opere sono pensieri dipinti, esprimono ciò per cui mi mancano le parole», così Sonja Streck descrive sinteticamente la sua arte e se stessa e la mostra «Pensieri a colori».

Parole dipinte, colori pronunciati con una personalissima interpretazione degli spazi, dai confini sfumati, dalle linee interrotte, dai cromatismi che s’intersecano e sfumano, confondendosi e sovrapponendosi. Il pennello è il terminale di una personalità che è unica, irripetibile e non codificata perchè Sonja Streck interpreta l'arte come libera da ogni stile che sia sempre lo stesso: si ispira all'artista Gerhard Richter che diceva che le opere cambiano come un abito. Le piace lavorare in modo fluido: non vuole ancorarsi allo stesso vincolo creativo in nome di uno stile ben definito.