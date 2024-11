Ai giornalisti Abdelrahim, Sala e Castorina il Premio Cutuli

La giornalista Youmna Elsayed Mohammed Abdelrahim, palestinese di Gaza, per la stampa estera, Cecilia Sala, che scrive per “Chora Media” e per “Il Foglio”, per quella nazionale, ed il messinese Andrea Castorina di “Messina Today” come giornalista emergente sono i vincitori della ventesima edizione del Premio Cutuli, dedicato a Maria Grazia Cutuli, la giornalista assassinata in Afghanistan nel 2001 mentre raccoglieva notizie per il Corriere della Sera sulla guerra in corso. La cerimonia di consegna, si è svolta sabato 16 novembre, nel cine-teatro Eliseo di Santa Venerina, nel Catanese.

La serata è stata condotta da Stefania Battistini, inviata del Tg1 Rai, per mesi in prima linea sui fronti di guerra in Ucraina, da dove è stata richiamata poche settimane fa dall'azienda radiotelevisiva pubblica per ragioni di prudenza, dopo che le autorità russe avevano emesso un ordine di cattura per lei e per l'operatore Simone Traini, sconfinati in territorio russo al seguito delle truppe ucraine.