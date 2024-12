Catania, presentato il primo romanzo del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita

A tutte le domande poste e a quelle del pubblico, il procuratore Ardita ha risposto ricordando la genesi del romanzo e il significato di coraggio del male, il suo interesse a raccontare storie difficili inerenti il rapporto tra agenti di custodia e detenuti nel carcere, la sua volontà di non far passare in secondo piano una delle pagine più brutte del dopoguerra italiano, ovvero gli anni di piombo della lotta tra terrorismo e Stato. La serata è stata impreziosita dalle letture di brani del romanzo a cura dell’attrice Patrizia Auteri.