In arrivo 236 milioni di euro per i paesi della provincia di Catania colpiti dal terremoto

Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana potranno guardare al futuro con maggiore serenità. Buone notizie, infatti, per i comuni etnei terremotati.

È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto cosiddetto "Sblocca cantieri" che contiene le tanto attese norme sulla ricostruzione. In particolare si stanziano per la ricostruzione 236,7 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

La parte del testo che è di interesse per le popolazioni del Catanese è il Capo II contenente "Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea".

Terremoto a Catania, lesioni agli edifici e crollo di cornicioni: le foto dei sopralluoghi I danni ai palazzi a causa del terremoto di questa notte Vigili del Fuoco all’opera dopo la forte scossa I sopralluoghi dei pompieri a lavoro da questa notte Crollati muri e calcinacci di vecchie abitazioni Cinquanta le richiesta di intervento per crolli parziali In azione sette squadre operative Danni anche a chiese E a edifici storici Continuano i sopralluoghi dei pompieri Calcinacci per le strade di uno dei Comuni colpiti dalla scossa

Parallelamente sono stati stabiliti precisi interventi per la ripresa del tessuto economico. Infatti, vi sono dei fondi per circa 2 milioni di euro per il 2019 e di altri 2 milioni per il 2020 destinati alle imprese che operano nel settore turistico che hanno subito un calo di fatturato.

