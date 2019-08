Parcheggi a Misterbianco, via libera al progetto

Via libera al progetto da oltre 500mila euro per costruire un nuovo parcheggio a Misterbianco, nell'area nord di via Municipio. Lo rende noto il capogruppo di "Guardiamo Avanti", il consigliere comunale Marco Corsaro, dopo il decreto dell'assessorato regionale alle Infrastrutture che ha formalizzato l'ammissibilità del progetto.

"Il Governo Musumeci - commenta il consigliere Corsaro - ha accordato alla nostra città un nuovo segnale di concreta attenzione, attraverso importanti risorse che ci consentiranno di risanare il nostro territorio. Un plauso va all'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone che, dopo anni, è riuscito a sbloccare un Piano Parcheggi che sarà prezioso non solo per Misterbianco ma anche per tanti altri popolosi Comuni della Sicilia".

L'opera, inserita fra i tredici parcheggi finanziati dalla Regione siciliana nei Comuni al di sopra dei 30mila abitanti, ha un valore di oltre 560mila euro, di cui 402mila sborsati dal Governo Musumeci a cui si aggiungono circa 160mila euro di cofinanziamento comunale.

“Grazie al corposo stanziamento della Regione - aggiunge Marco Corsaro - in via Municipio potrà sorgere un'infrastruttura moderna e sicura: il parcheggio, ubicato vicino la stazione della Circumetnea, favorirà l'intermodalità nei trasporti a Misterbianco e farà diminuire il traffico grazie a oltre 150 stalli. È prevista, inoltre, l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, altro passo importante verso la sostenibilità. Auspichiamo infine - conclude Corsaro - che l’opera possa servire a più sicura quella zona attraverso l’installazione di telecamere".

