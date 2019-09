Bronte, 8 borse di studio agli studenti meritevoli

La Cattedra Nicola Spedalieri di Bronte ha bandito un concorso per l’assegnazione di 8 borse di studio, da 1000 euro ciascuna, quale misura di sostegno per gli studi universitari da elargire ad altrettanti studenti meritevoli diplomatisi quest’anno negli istituti superiori di Bronte.

Fondata nel 2013 su iniziativa del brontese Piero Martello (presidente del Tribunale del lavoro di Milano, direttore della rivista giuridica Lavoro Diritti Europa) insieme ad un folto gruppo di volontari, la Cattedra ha organizzato apprezzati concorsi a premi per la ricerca storica, su illustri personaggi di Bronte (nelle foto l’ultima edizione).

Quest’anno, le donazioni dei privati sono state destinate al sostegno del diritto allo studio universitario. Gli studenti devono avere tre requisiti essenziali per fare domanda: voto di diploma non inferiore a 90/100, una media di voti non inferiore a 7 nell’ultimo triennio e un Isee non superiore a 42.000 euro. Il bando completo si trova su www.cattedranicolaspedalieri.altervista.org.

Grazie alla collaborazione del presidente del Circolo di cultura Enrico Cimbali di Bronte, Salvatore Tirendi, gli interessati potranno consegnare le istanze , in busta chiusa, al signor Antonino Saitta presso il sodalizio sito in corso Umberto, 200. Una commissione formata dai professori Alfredo Venia (presidente) e Rita Barbagiovanni, da Nino Liuzzo e Laura Castiglione (Associazione Bronteinsieme) e dai professori Giuseppina Luca e Melo Melardi valuterà i titoli e decreterà gli 8 vincitori, che saranno resi noti il 21 settembre prossimo e premiati nel corso di una cerimonia.

