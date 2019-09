Riposto, pronto il progetto per la pista ciclabile sul lungomare

La città del “Porto internazionale dell’Etna” avrà una una pista ciclabile di livello internazionale. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Enzo Caragliano, infatti, ha varato una proposta di deliberazione inerente il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del litorale di Riposto con interventi di sistemazione funzionale e paesaggistica e la realizzazione di una pista ciclabile, per un importo di 3 milioni 250 mila euro, il cui progetto sarà inviato all’assessorato regionale alle Infrastrutture ai fini dell’inserimento nell’intervento progettuale “Ciclovia della Magna Grecia”, promosso dal Protocollo di intesa del 4 aprile 2019 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia, che nel territorio isolano si svilupperà lungo l’itinerario Messina-Catania-Siracusa, fino a Pozzallo, comprendendo parte del territorio ripostese tra cui, per intero, il lungomare Pantano, che collega Riposto con lo splendido borgo marinaro di Torre Archirafi.

Per ciò che riguarda la pista sul lungomare ripostese, il progetto, nel dettaglio, prevede la riqualificazione della attuale percorso, il rifacimento del manto stradale (circa 2 chilometri dalla radice del porto sino all’innesto di via Marina), il rifacimento di marciapiede, pista, muretti a ringhiera. Il piano operativo contempla l’innalzamento della pista ciclabile a livello del marciapiede che sarà delimitata da una aiuola alberata e saranno infine riqualificate le diverse aree a verde esistenti.

Il sindaco Enzo Caragliano: “Il progetto esecutivo di questo importante intervento risponde alle esigenze di tutela della sicurezza degli utenti della strada e risulta idonea al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare la mobilità ciclistica, contemperandolo con le esigenze di sicurezza stradale. È certamente una occasione formidabile per la nostra città e l’eventuale realizzazione del progetto rappresenta un plus valore nell’offerta dei tanti servizi resi alla collettività”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano spiega: “L’adesione al progetto della ciclovia è sempre stata, fin da subito, sposata da questa amministrazione avendone compreso le finalità e le potenzialità in esso contenute ai fini turistici, incrementando la mobilità sostenibile e riqualificazione paesaggistica. Attendiamo fiduciosi che il progetto possa concretizzarsi anche alla luce del recente tavolo tecnico al quale hanno preso parte i diversi enti sovracomunali nel corso del quale si è evidenziato che pochi Comuni – tra cui Riposto - erano pronti con un progetto esecutivo da inviare come materiale a supporto del complesso piano progettuale”.

