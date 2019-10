All'Asp di Catania firmano il contratto 17 nuovi infermieri

Prenderanno servizio domani, all’Asp di Catania, 17 nuovi infermieri. Con queste nuove assunzioni, nel corso del 2019, l’Azienda sanitaria ha reclutato 211 nuove risorse professionali, fra dirigenti medici e operatori sanitari. "Immettiamo nuova linfa nei nostri presidi con l’obiettivo di dare stabilità e ancora maggiore qualità ai servizi - ha detto il manager Maurizio Lanza, rivolgendo il saluto di benvenuto ai nuovi assunti -. Non vi accontentate, ma sentitevi protagonisti della possibilità di miglioramento e di cambiamento dell’assistenza infermieristica in Azienda. Al centro del vostro lavoro ci sia sempre il malato. In questo modo rafforzerete il vostro rapporto con i cittadini".

Presenti alla firma dei contratti, tra gli altri, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria, rispettivamente Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda. "Gli Uffici stanno svolgendo un ottimo lavoro nel reclutamento del personale, per sopperire alle carenze che si sono registrate nel tempo - ha sottolineato il direttore amministrativo -. Abbiamo puntato sull'innovazione e sull'informatizzazione delle procedure per garantire trasparenza e tempestività. L’impegno profuso è caratterizzato da un buon lavoro di gruppo, da una efficace intesa fra i dipendenti e da una autorevole e competente guida dell’UOC Risorse Umane che ha garantito il conseguimento degli obiettivi".

Lo scorso mese, all’Asp di Catania, si legge in una nota, sono stati assunti a tempo indeterminato 4 dirigenti medici, 13 infermieri professionali, 2 tecnici di laboratorio, 2 tecnici di radiologia, 1 fisioterapista, 1 operatore socio-sanitario. Utilizzando la graduatoria di bacino, capofila l’A.O. "Cannizzaro", sono inoltre in programma le assunzioni di 20 infermieri, l’1 novembre prossimo, e 70 infermieri, entro il 16 dicembre.

Con la procedura di mobilità-concorso, per il bacino Sicilia orientale, con capofila l’Asp di Catania, secondo la programmazione dell’Assessorato regionale alla salute, guidato da Ruggero Razza, saranno, invece, coperti 118 posti di infermieri e 136 posti di operatori socio sanitario. Le domande di partecipazione, fanno sapere dall’Asp, potranno essere inoltrate, entro il 4 novembre prossimo, esclusivamente on line, tramite il link https://www.aspct.it/comunicazione/mobilit-concorso-di-bacino-infer miere-oss/default.aspx, seguendo le indicazioni che verranno fornite dal sistema. (ITALPRESS)

