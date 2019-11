Castelli: "Finalmente partiranno i lavori dell'autostrada Ragusa-Catania"

I lavori per l'autostrada Ragusa-Catania partiranno. A dirlo è il viceministro dell'Economia, Laura Castelli«Con il lavoro i risultati arrivano. Quando abbiamo emanato il Decreto (Sbloccantieri ndr.) sono piovute moltissime critiche ma noi ci abbiamo sempre creduto e lo abbiamo portato avanti con fermezza e convinzione». È quanto scrive su Facebook la viceministra per l’Economia Laura Castelli citando un elenco di opere che, scrive,: «finalmente partiranno».

Sono l’autostrada Ragusa-Catania, ferma da 30 anni, da 700 milioni; statale 7ter Salentina da Bradanico a Salentino, con ammodernamento del tronco Manduria-Lecce e Taranto-Lecce, da 50 milioni; Statale 372 Telesina in Campania da 460 milioni; il secondo lotto della variante di Palizzi Marini sulla statale 106 Ionica in Calabria, da 97,9 milioni; la Carlo Felice in Sardegna da 79,6 milioni; la statale 17 in Molise da 130 milioni; la statale 18 Tirrena inferiore in Basilicata da 48,9 milioni; la Tangenziale Sud dell’Aquila, fino a 136,8 milioni; la Statale 16 Adriatica nelle Marche da 249,8 milioni.

«Si tratta - scrive la viceministra di 9 opere, una per regione che miglioreranno la vita quotidiana di tutti noi»

