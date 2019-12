Danze e feste all'aeroporto di Catania, in crescita i dati dello scalo

Festa all'aeroporto di Catania. Nella giornata di oggi, 23 dicembre, sono stati superati i 10 milioni di passeggeri transitati nello scalo durante il 2019.

L’area antistante i banchi check-in si è trasformata in un salone per le feste e, in un'atmosfera anni Venti, è stato premiato il diecimilionesimo, fortunato passeggero, che ha ricevuto un biglietto omaggio per Dubai gentilmente offerto dalla compagnia aerea Flydubai, oltre a tanti altri regali dei subconcessionari aeroportuali.

Gli esercizi commerciali aeroportuali hanno offerto a tutti i passeggeri in transito caffè, cannoli e dolcetti omaggio, sconti sugli acquisti e sui noleggi delle automobili.

Presenti all’iniziativa, il presidente, l’amministratore delegato e la consigliera di SAC, Sandro Gambuzza, NicoTorrisie Maria Elena Scuderi,i rappresentanti degli enti di Stato, icollaboratori SACe SAC Service.

"È un risultato che premia il lavoro fatto negli ultimi anni – commentano Sandro Gambuzza e Nico Torrisi - per il quale il nostro ringraziamento va a tutti coloro che lo hanno reso possibile: le compagnie aeree, i passeggeri, innanzitutto, che ci scelgono e per i quali ci impegniamo, ogni giorno, a migliorare il più possibile i servizi. E poi tutti i dipendenti, le società di handling, gli enti di Stato e le forze dell’ordine. Oggi non festeggiamo solo un traguardo, ma un punto di partenza verso ulteriori miglioramenti e successi, un impegno collettivo e costante che ha dato i suoi frutti ma che non si adagia su quanto già realizzato”.

Soddisfatto Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio del SudEst Sicilia. “Quello raggiunto oggi è un importante traguardo – commenta – che ci conferma come la strada della privatizzazione sia quella giusta, perché pensiamo che la doppia cifra sia solo il punto di partenza”.

Entusiasta il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. “I 10 milioni di passeggeri sono un ottimo risultato reso possibile dal management della SAC, dell’ad Torrisi, del presidente Gambuzza e dell’intero CdA, che conferma l’appeal della nostra città, della nostra provincia e dell’intera Sicilia orientale. Noi stiamo puntando molto al turismo e l’aeroporto è un alleato imprescindibile per valorizzare il nostro territorio”.

Anche Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce di flydubai ha voluto commentare l’evento: “Siamo lieti che l'Aeroporto Internazionale di Catania abbia raggiunto un importante traguardo con 10 milioni di passeggeri in transito, proprio nell'anno in cui flydubai festeggia il suo decimo anniversario. Ringrazio i nostri passeggeri siciliani per aver preso parte al nostro “viaggio” sin dal volo inaugurale di Flydubai a Catania, nel giugno 2018”.

L'anno si chiuderà in crescita per lo scalo etneo con un +2,87% di passeggeri rispetto all'anno precedente. Ad essere cresciuta la percentuale di passeggeri provenienti da Paesi fuori dalla UE che hanno raggiunto il 34,30%. Di questi, quelli di provenienza europea sono aumentati del 6,6%.

Nel 2019 Roma, con circa con circa 1.832.500 passeggeri, si attesta come meta più trafficata a livello nazionale; Malta, con con circa 308.892 passeggeri per quanto riguarda le rotte internazionali Ue e Istanbul, con 83.534 passeggeri, per il comparto extra UE.

Oltre alle 23 mete nazionali (Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Lampedusa, Milano LIN, Milano MPX, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona) sono 57 le destinazioni internazionali: Amburgo, Amsterdam, Atene, Barcellona, Basilea, Berlino SXF. Berlino TXL, Bordeaux, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Colonia, Copenaghen, Cracovia, Dubai, Dublino, Düsseldorf, Eindhoven, Francoforte, Ginevra, Helsinki, Iasi, Istanbul, Katowice, Lione, Londra LGW, Londra LTN, Lussemburgo, Madrid, Malta, Manchester, Marrakech, Marsiglia, Mosca DME, Mosca SVO; Mosca VKO, Monaco, Nantes, Nizza, Oslo, Parigi CDG, Parigi ORY, Praga, Riga, San Pietroburgo, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Tel Aviv, Tolosa, Valencia, Varsavia, Vienna, Zurigo.

