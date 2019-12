Catania, lavoratori Fortè ricevuti in prefettura: "Crisi anche per il territorio"

Una delegazione di rappresentanti dei lavoratori dei supermercati Fortè, di proprietà della Meridi s.r.l., è stata ricevuta questa mattina in prefettura a Catania a margine di una manifestazione di protesta organizzata da Sinalp Sicilia e U.S.I. Palermo.

Lo rende noto la prefettura aggiungendo come, nel corso dell'incontro, la delegazione ha manifestato grande preoccupazione per il mantenimento dei livelli occupazionali dei circa 500 dipendenti in Sicilia, auspicando che l'attività aziendale possa proseguire, eventualmente con una nuova proprietà.

Dalla prefettura è giunta "assicurazione in merito alla particolare attenzione con la quale la vicenda viene seguita dal prefetto, che ha già da tempo avviato un dialogo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Tribunale di Catania per la designazione di tre commissari giudiziali da nominare per la gestione dell'azienda in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza".

La prefettura ha anche rappresentato, nel trasmettere il decreto del Tribunale, "le criticità che la situazione di crisi aziendale potrebbe causare nel contesto occupazionale e produttivo locale, già provato dalla sfavorevole congiuntura economica". (ANSA)

© Riproduzione riservata