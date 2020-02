Sanità, 11 stabilizzazioni all'ospedale Cannizzaro di Catania

Otto medici, una ostetrica, un tecnico di laboratorio, un ingegnere: sono i profili delle undici unità di personale stabilizzati dall’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania in attuazione della legge di bilancio dello Stato per il 2020, che ha esteso i termini di efficacia della cosiddetta Legge Madia per il superamento del precariato nella Pubblica amministrazione.

Tutti e dieci hanno firmato il nuovo contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal prossimo 1 marzo. «Grazie anche ai chiarimenti forniti dalla circolare emanata in materia dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, l’azienda Cannizzaro ha prontamente riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a quanti ne avevano titolo, dando così maggiore serenità non solo ai dipendenti ma anche alle unità operative che del loro contributo si avvalgono» ha affermato il direttore generale, Salvatore Giuffrida, che con il direttore sanitario, Diana Cinà, ha incontrato i neo-assunti alla firma dei rispettivi contratti di lavoro.

