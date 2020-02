Aeroporto di Catania, Sac service ha assunto 234 lavoratori

Con un'età media di 35 anni ed esperienza sul campo. Sono i 234 lavoratori assunti da Sac Service, la società che gestisce, tra gli altri, i servizi di sicurezza, assistenza ai Passeggeri con ridotta mobilità (Prm), help desk e parcheggi all'interno dell'aeroporto di Catania.

Si tratta di 140 addetti ai controlli di sicurezza come Guardia particolare giurata (109 in servizio tutto l’anno e 31 per un periodo da 4 a 6 mesi) e di 94 addetti ai Prm.

«Abbiamo raggiunto questo obiettivo - ha commentato il presidente di Sac service Paolo Lentini - con l’assunzione di

personale chiamato, fino a oggi, esclusivamente nei momenti di picco di traffico dell’aeroporto. Una scelta che Sac ha

sostenuto e che ci permette di fare affidamento su personale già formato, con competenze specifiche, ampia esperienza, legato all’azienda ed il cui lavoro è apprezzato da tutti, passeggeri, istituzioni ed Enti di Stato».

«In un momento in cui sono più i posti di lavoro che si perdono rispetto a quelli che si creano - hanno sottolineano il

presidente e l’Ad di Sac, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi - e soprattutto in Sicilia, l’assunzione di 234 persone è un segnale importantissimo. L’aeroporto di Catania continua a crescere e i dieci milioni di passeggeri raggiunti nel 2019 ci spronano ad aumentare l’efficienza dei servizi».

«Siamo riusciti a dare all’utenza - ha detto il presidente della Camera di Commercio SudEst Sicilia, Pietro Agen -

importanti risposte in termini di efficienza, e di questo dobbiamo dare atto anche a tutti i lavoratori che collaborano affinché la macchina aeroportuale marci senza problemi. C'è uno spirito diverso e si sente».

