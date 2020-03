Bronte, lavori di ristrutturazione all'ufficio postale: chiusura da domani

L’ufficio postale di Bronte da domani rimarrà chiuso tutta la settimana per lavori di ristrutturazione. Il sindaco Graziano Calanna ha contestato il trasferimento temporaneo del servizio a Maletto e, fino alla riapertura degli uffici prevista per il 16 marzo, a Bronte ha fatto attivare dalle Poste il servizio sostitutivo di «Ufficio postale mobile».

Appresa l’intenzione di una totale interruzione del servizio, Calanna, ai vertici di Poste italiane da Catania a Roma, ha scritto: «Vengo a conoscenza che l’unico Ufficio postale di Bronte verrà chiuso al pubblico. Contemporaneamente, apprendo che Poste Spa in sostituzione non istituirebbe alcun Ufficio mobile onde mitigare i disagi all’utenza».

Continua Calanna: «Nel Comune di Bronte, con popolazione prossima ai 20 mila abitanti, gli utenti di Poste Spa sono numerosissimi. Di questi, la maggior parte sono anziani che avrebbero notevoli difficoltà a recarsi a Maletto e molti non hanno possibilità alcuna di spostarsi. Inoltre, la decisione rischia di violare le recenti disposizioni per contrastare il diffondersi del contagio del coronavirus, concentrando in un unico ufficio gli utenti di 2 Comuni».

A questa lettera di contestazione è seguito l’immediato dietrofront dei vertici aziendali che, nel parcheggio antistante l’edificio delle Poste, sito sul corso Umberto, hanno fatto collocare un «Ufficio postale mobile», attivato in altre simili recenti occasioni, dove potranno eseguirsi le operazioni postali.

«Bella prova di efficienza e sinergia - ha concluso il sindaco Calanna -. Ringrazio Poste Spa per aver accolto la nostra richiesta a difesa dei diritti degli utenti brontesi».

