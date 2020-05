Mirabella Imbaccari in crisi, il sindaco: "Economia in ginocchio, aiutateci"

Versa in grave crisi economica Mirabella Imbaccari, piccolo comune del Catanese. L'economia del piccolo centro di appena 4800 abitanti rischia di crollare e a denunciarlo è il sindaco Giovanni Ferro.

«Il mio paese è in ginocchio, 150 giovani stanno rischiando il posto. Qui si lavora con i ristoranti, tutto è chiuso, solo il settore del wedding fatturava 6 milioni di euro, tutto in fumo. E’ un disastro. Faccio appello allo Stato: abbiamo 9 milioni di progetti approvati, sbloccateli abbattendo la burocrazia per aprire i cantieri. Se serve, mi metto da parte, inviate pure un commissario. Ma agite in fretta».

L'allarme è stato lanciato alle istituzioni con una delibera della giunta comunale dando mandato al sindaco di rivolgersi al premier Conte e al governo Musumeci.

«Le attività non potranno prontamente agganciare la ripresa dopo la riapertura - dice il sindaco - La sola salvezza è la semplificazione dei processi amministrativi per velocizzare l’iter di avvio dei cantieri di opere pubbliche e di servizi già assistiti da finanziamento».

Questo piccolo comune guarda con molto interesse al ddl che la prossima settimana sarà esaminato dall’Assemblea siciliana, che prevede l’adozione del 'modello Genovà, nel rispetto delle deroghe della legge nazionale. «Non è una questione politica - avverte il sindaco - ma di vita o di morte dell’economie di interi territori».

