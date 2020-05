Sanità, l'Asp di Catania approva i lavori nell'ex ospedale di Mineo

Approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione del piano seminterrato dell’ex ospedale di Mineo che sarà adibito a Presidio di continuità assistenziale. Prevede la ristrutturazione dei locali al piano terra dove saranno realizzati la nuova sede della Guardia medica, gli ambulatori di vaccinazione e di igiene pubblica. I lavori ammontano a oltre 280.000,00 euro, finanziati con risorse del Fondo sanitario regionale. La direzione strategica dell’Asp di Catania ha, anche, autorizzato l’indizione della gara con procedura elettronica sul Mercato elettronico pubblica amministrazione (Mepa). L’aggiudicazione della gara avverrà dopo circa 45 giorni.

«L'emergenza Covid non ha fermato l’attività degli uffici amministrativi e tecnici della nostra Azienda - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. Ed è grazie all’impegno e allo spirito di questa squadra che abbiamo mantenuto la rotta, pur in presenza di grandi difficoltà, per conseguire gli obiettivi fissati che abbiamo condiviso con i rappresentanti delle istituzioni locali».

«Avevamo assunto, con il sindaco, l’impegno di approvare il progetto di ristrutturazione di questi locali entro i primi sei mesi di quest’anno - aggiunge il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. Abbiamo rispettato questo impegno ed entro la fine dell’anno restituiremo la struttura in piena funzionalità, per rispondere ai bisogni di salute e di sicurezza sanitaria della comunità». (ANSA).

