Nicolosi riapre ai visitatori, attività in sicurezza dal week end

Nicolosi è pronta a ripartire accogliendo i visitatori in sicurezza e secondo le norme anti-coronavirus. Lo annuncia il sindaco Angelo Pulvirenti, che, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, riapre il ridente paese "porta dell'Etna", già da questo weekend.

Una riapertura attesa da B&B, guide turistiche, negozi di abbigliamento, differenti esercizi commerciali e i tanti ristoratori presenti nel territorio, che negli anni hanno reso Nicolosi un vero e proprio brand. Tutti pronti a ricostruire insieme la vivace quotidianità, in un ambiente sanificato e con ampi spazi per consentire il distanziamento sociale.

“Ringrazio tutti gli imprenditori e gli esercenti che svolgono attività sul territorio e per il territorio – dichiara il primo cittadino Pulvirenti – insieme ai quali, ci siamo impegnati alacremente per riaprire in tutta sicurezza, ponendo grande attenzione verso la tutela della salute di chi animerà le nostre strade e i punti di ritrovo. Adesso è tutto pronto per cominciare una nuova stagione, grazie ad una implementazione dei sistemi di prenotazione da remoto, che eviteranno gli assembramenti per le attese; la distribuzione di protezioni individuali, come l’igienizzante per le mani e le mascherine, che dovranno essere utilizzati in tutti i luoghi pubblici e anche all’aperto; senza dimenticare la ridefinizione degli spazi interni ai locali, per consentire le dovute distanze tra le persone. È forte la voglia di recuperare il tempo perduto, di rialzarsi dopo lo tzunami economico causato dalla pandemia e fare tesoro degli insegnamenti derivanti dall’esperienza della quarantena”.

“Manca poco e, dal 14 giugno, – spiega Umberto Marino, presidente Cai, sezione Catania - torneremo ad effettuare le visite guidate di gruppo. Noi guide turistiche, siamo lieti di riprendere a svolgere con passione il nostro lavoro, con le mascherine sempre sul volto. Per queste prime escursioni, cercheremo di non allontanarci troppo, in quanto non è ancora consentito l’utilizzo dei bus per i gruppi numerosi. Potremo sfruttare solo le macchine che consentiranno lo spostamento, pienamente sicuro, di poche persone, con cui percorreremo insieme, e nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari, tra le varie destinazioni, il sentiero Silvestri, che collega Nicolosi ai monti Silvestri; e poi ancora Piano Vetore, senza dimenticare il Rifugio Sapienza, con querceti, castagneti e pinete; e gli straordinari paesaggi anche a bassa quota”.

Dall'enogastronomia (ampia l'offerta di ristoranti, chioschi e tipiche botteghe) alle bellezze naturali all'attenzione ai più piccoli. Nicolosi è meta di appassionati di sport e trekking ma anche di fotografia. A pochi passi dal centro di Nicolosi, infatti, si trovano i Monti Rossi che l’amministrazione, dopo aver messo in sicurezza, renderà completamente fruibile per lo sport all'aria aperta o per passeggiate tra gli alberi, lungo i diversi sentieri-natura che regalano punti di osservazione con panorami mozzafiato.

