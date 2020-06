A Catania nasce un nuovo polo di alta formazione manageriale

Nuove opportunità in Sicilia nell'alta formazione. La 24ORE Business School ha scelto Catania per il suo terzo polo e da settembre attiverà borse di studio e stage anche in aziende leader isolane.

La scuola affianca così all’ormai consolidato network di aziende e brand nazionali anche un importante network di aziende locali, per offrire ulteriori opportunità professionali e formative agli studenti siciliani.

I neolaureati e i professionisti siciliani potranno usufruire di una formazione manageriale d’eccellenza, direttamente sull’Isola. Oltre a borse di studio e finanziamenti, la scuola mette a disposizione un efficace sistema di placement grazie al suo network di aziende, che garantisce un immediato contatto con il mondo del lavoro, a completamento dei master che sono in partenza nel 2020.

La nuova sede, che si aggiunge a quelle di Milano e Roma, si trova nell’hub di cooperazione internazionale Free Mind Foundry, ad Acireale, (CT), in via Sclafani 40/b e conserva lo stesso corpo docente e la medesima offerta formativa delle sedi storiche.

Numerose le possibilità di stage in cui gli studenti potranno mettersi in gioco. Dalle multinazionali di comunicazione e marketing, all’industria automobilistica; dai colossi dell’agroalimentare, passando per gli elettrodomestici, fino ai maggiori produttori mondiali di piante, e poi ancora le strutture ricettive extra lusso.

La didattica di 24ORE Business School è fatta di project work, testimonianze in aula e visite all’interno delle imprese, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dai protocolli post Covid19 e che scandiranno l’esclusivo calendario delle lezioni frontali a cui, ogni anno, partecipano oltre 1500 esperti e consulenti aziendali, che lavorano in realtà locali e internazionali. Tutte le lezioni in aula, previste nella sede siciliana si svolgeranno in ampi spazi, compatibili con le regole di distanziamento sociale stabilite dal governo dopo la pandemia da Coronavirus.

L'offerta fa perno anche su un sistema di borse di studio, per gli studenti più meritevoli, e su finanziamenti, a vantaggio dei futuri diplomati, concordati con i vari istituti di credito. Banca Sella, infatti, concede prestiti bancari a tasso agevolato, con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla conclusione del Master. Inoltre, grazie ad un accordo con Compass, è possibile dilazionare il pagamento in rate mensili.

