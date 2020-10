Catania, rimandata la fiera CamBIOvita: 3 giorni all'insegna del "vivere sano"

Rimandata al 2021 la fiera CamBIOvita. La special edition all’insegna dell’Healty Food, Green Lifestyle & Mobility si terrà dal 26 al 28 marzo al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Benessere e natura per un format inedito, più ricco e articolato, per l’expo del sano vivere. Sempre più sostenibile negli allestimenti, l’evento “dal sapore naturale”, si fa da volano per uno stile di vita “slow” e collega, in maniera circolare, le tecniche innovative del Vivere in equilibrio nel Mondo: dall’alimentazione salutistica, alla bioedilizia; dal turismo esperienziale, alle cure in medicina non convenzionale; dallo sport, ai progetti sociali, fino all’area kids.

"CamBIOvita non solo è stato confermato a marzo – dichiara Marco Mirabella, organizzatore della èxpo - per lanciare un messaggio forte di ripartenza a tutte le aziende e ai professionisti che lavorano nel settore, ma è stato anche potenziato da tante novità come il Catania Bio Wine Fest - il festival dei vini biologici. La kermesse che promuove una visione “Olistica” degli stili di vita, rappresenterà l’unica occasione per le aziende del settore di tornare a incontrare il pubblico al Sud Italia, di rappresentare la propria natural bio identity e di fidelizzare il consumatore; mentre per gli esperti sarà il palcoscenico strategico per diffondere le ultime scoperte scientifiche. Il tutto con le dovute precauzioni imposte dalle normative e sancite dal protocollo per la sicurezza redatto dalla nostra organizzazione”.

Oltre 200 stand fra i quali si snodano spazi dedicati alle esperienze sensoriali, per una vera full-immersion nel mondo BIO, accontentando i palati più esigenti e le menti più curiose, alla scoperta delle ultime novità sul “green style” che si evolve da un mero “trend” a consolidata quotidianità. Nella exhibition zone si alteneranno le eccellenze “healty”: dai centrifugati di frutta, alla farina, verdura e vini biologici; dalle birre artigianali, alle tipicità locali coltivate con cura. In mostra solo prodotti naturali e bontà a chilometro zero, derivanti da produttori a filiera corta.

E poi ancora, nei due piani di questa spettacolare “città nella città”, saranno presenti esempi virtuosi di bioedilizia e biobonifica; cosmetici, erbe e rimedi naturali, tutta la zona olistica dove riappropriarsi del proprio corpo all’insegna dello yoga e dello sport.

Una fiera Family-friendly, opportunità straordinaria dedicata ai bambini, per entrare a contatto diretto con la lavorazione della terra nell’area kids e imparare i comportamenti ecocompatibili con giochi studiati ad hoc da professionisti specializzati.

Tra le novità più importanti il “Catania Wine Fest – BIO, il festival dei vini biologici”, grazie alla collaborazione con Ais Sicilia, Associazione Italiana Sommelier. Un evento nell’evento, che punterà i riflettori sulla “rivoluzione green nel bicchiere”. I numeri, del resto, non sono mai stati così alti per il vino biologico siciliano, che fa tendenza e ha tutte le carte in regola per soddisfare la domanda sempre più crescente, raggiungendo, nel 2019, quasi 5 milioni di litri venduti nella grande distribuzione. Ai banchi d’assaggio, quindi, bianchi, rosati e rossi provenienti da vigneti coltivati in modo esclusivamente naturale e nel pieno rispetto della terra.

Ambitissimo il primo posto alla CamBIOWINE Challenge, il più importante concorso enologico al Sud Italia, con una giuria qualificata di sommelier, che, in squadre formate da tre persone valuteranno il vino biologico sia individualmente, sia in squadra e decreteranno l’etichetta vincitrice, davanti ad un parterre di esperti invitati per l’occasione. Originalità, provenienza e tipo di produzione saranno i criteri secondo cui verranno assegnati i posti sul podio.

E ancora Cooking Show grazie alla collaborazione con chef provenienti da ogni parte d’Italia e coordinati dall’associazione cuochi etnei. Nella super tecnologica area cooking solo pietanze bio-stellate. Un weekend ai fornelli dedicato a chi ha sposato la “filosofia del vivere sano”, affidandosi sempre meno ai piatti pronti e sempre più agli alimenti freschi e certificati con la mente aperta a nuove ricette.

