Covid, lavoratori dello spettacolo in piazza a Catania: "Chiediamo risorse certe"

Anche a Catania, il prossimo 30 ottobre, lavoratori dello spettacolo manifesteranno con un sit-in nella piazza Università a partire dalle 10 per «ricordare l'assenza spettacolare di un settore colpito dai più recenti provvedimenti anticontagio Covid-19 varati dal Governo» e per «rivendicare il giusto equilibrio tra sicurezza e rilancio delle attività in un comparto fondamentale».

L’iniziativa, in parallelo a quelle promosse in tutta Italia, è organizzata da Slc Cgil-Fistel Cisl-Uilcom Uil. I sindacati chiedono «risorse certe per l’emergenza e la ripartenza sino a tutto il 2021, un confronto permanente tra parti sociali e istituzioni politiche, l'individuazione di ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, la stabilizzazione dei precari». Una delegazione consegnerà al prefetto di Catania il documento unitario che spiega i contenuti della giornata di mobilitazione.

Al sit-in, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni antiCovid, prenderanno parte i segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Catania Giacomo Rota, Maurizio Attanasio ed Enza Meli assieme ai rappresentanti di Slc-Fistel-Uilcom Gianluca Patanè, Antonio D’Amico e Salvo Orlando.

