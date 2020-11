Milo, dalla Regione un milione per la riqualificazione del centro storico

"Attraverso l'investimento della Regione da quasi un milione di euro, il centro storico di Milo sarà finalmente oggetto di quegli interventi di riqualificazione urbana che si attendevano da anni in via De Gasperi, Largo dei Mille e in altre parti del piccolo centro etneo. Il Governo Musumeci aveva assunto tale impegno e oggi, con la firma del decreto di finanziamento dell'opera, lo mantiene. Con l'esecuzione di queste opere il Comune di Milo, area dotata di una naturale vocazione turistica, diventerà ancora più accogliente e ben organizzato, a vantaggio dei cittadini che da tempo chiedevano questi lavori, ma anche dei visitatori. All’amministrazione locale, adesso, il compito di bandire celermente la gara d’appalto”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del varo, da parte del direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, del decreto che assegna 998.727,73 euro al Comune di Milo (Catania) per la riqualificazione urbana e funzionale di via De Gasperi, Largo dei Mille e di alcuni tratti di via Etnea e via Madonna delle Grazie/I stralcio.

