A Giarre un nuovo punto vendita "Il Centesimo": giovedì l'inaugurazione

Giovedì 25 marzo apre a Giarre, in viale Libertà, il nuovo punto vendita "il Centesimo".

Il Centesimo è l’insegna di supermercati siciliana che offre grandi marche, marchi in esclusiva come Nonna Tita, I Gustaioli, Mr Spike, e tanti altri, convenienza e gran risparmio per la spesa di ogni giorno ed è già presente in moltissime città siciliane con un format pensato per coniugare l’alta qualità del vasto assortimento di prodotti ai prezzi bassi e convenienti.

«Con la nuova apertura a Giarre, dopo Acireale, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nella provincia di Catania- afferma il Direttore Commerciale Marco Romano - con un format di spesa che CDS S.p.a. ha sviluppato e perfezionato nel tempo. Da oltre quattordici anni l’insegna di supermercati il Centesimo garantisce ai consumatori risparmio, qualità e genuinità dei prodotti. Questo punto vendita è per noi una bella e stimolante sfida in una nuova città e un modo per confermare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto fino a ora e siamo felici di poter essere vicini anche ai cittadini di Giarre, offrendo loro un vasto assortimento di prodotti e tanti servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze di spesa», conclude Marco Romano.

Tra i servizi dedicati al risparmio sulla spesa quotidiana c’è lo Spicciolo d’Oro, facile da richiedere e attivare, e che offre ancora più promozioni e offerte oltre quelle proposte in volantino. E ancora, l’iniziativa Spesa completa: la selezione di tanti prodotti indispensabili a soli 20 euro.

L’insegna ha anche ideato un sistema pratico e immediato per essere ancora più vicina ai propri clienti e tenerli aggiornati su tutte le iniziative promozionali: oltre che sui canali social ufficiali del Centesimo infatti, è possibile ricevere il volantino e le offerte sul proprio telefonino in modo gratuito e molto semplice grazie al servizio WhatsApp. Basterà richiedere il volantino del Centesimo al numero 334 33 16 135 e ricevere sul telefonino sia il volantino che tutte le promozioni speciali che di volta in volta l’insegna propone ai propri clienti.

Il nuovo punto vendita di Giarre in viale Libertà aprirà giovedì 25 marzo e per festeggiare la nuova apertura i primi 500 clienti riceveranno in omaggio un salvadanaio in terracotta e una tovaglietta “Vinile” o “musicassetta” a solo un centesimo con una spesa minima di 25 euro.

Per conoscere il Centesimo basta visitare il sito web www.ilcentesimo.it e seguire i canali social ufficiali Facebook www.facebook.com/ilCentesimo e Instagram www.instagram.com/ilcentesimosupermercati

