Coronavirus, sostegni per 635 mila euro alle imprese dei Porti di Augusta e Catania

In arrivo sostegni alle imprese nei porti di Augusta e Catania. In ottemperanza alle norme dettate dal cosiddetto 'Decreto rilancio', l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha messo in atto azioni concrete per sostenere le imprese ed i concessionari portuali dei Porti di Augusta e Catania.

Si tratta di misure, come si legge in una nota, che ammontano a circa 635 mila euro in totale, suddivisi in 450 mila euro circa di restituzione di una parte dei canoni già versati da imprese portuali e concessionari e della restante quota sotto forma di sconto sui canoni ancora da versare. In sede di assestamento al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, sottolinea la nota, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha destinato i tagli di spesa scaturenti dalla Legge di Bilancio 2020 ai ristori.

In seguito, con Delibera Presidenziale del 29 dicembre 2020 è stato assunto regolare impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 per ottemperare ai ristori. Verso la fine del mese di marzo l’Autorità di Sistema Portuale ha concluso le operazioni di verifica sulla documentazione ricevuta ed ha approvato l’elenco dei ristori per i periodi: gennaio - luglio 2020 sulla scorta del calo di fatturato del periodo febbraio - giugno 2020 rispetto al 2019; agosto - dicembre 2020 sulla scorta del calo di fatturato del periodo luglio - novembre 2020 rispetto al 2019.

"Da oltre un anno stiamo fronteggiando la terribile emergenza pandemica, che ha generato non pochi danni all’economia mondiale", affermano i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale, che aggiungono: "In questo momento più che mai, è quindi indispensabile fare sistema e sostenere gli operatori portuali, che instancabilmente hanno lavorato durante tutto il periodo e che attendono ormai da mesi una ripresa a pieno ritmo. Si ritiene quindi che un sostegno pubblico adeguato e rapido possa contribuire a mitigare, almeno in parte, le conseguenze della crisi".

