Catania, bando per assegnare edicole e chioschi dismessi

L’Amministrazione comunale di Catania ha promosso un avviso per l’assegnazione di spazi pubblici destinati all’installazione di chioschi adibiti alla vendita di quotidiani e periodici, ma anche di generi alimentari già confezionati dalla casa madre, per rivitalizzare l’attività delle edicole dismesse in città. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti sul territorio, i cui titolari hanno cessato l’attività, non è necessario l’espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida del bando stesso, pubblicato sul sito internet del Comune.

Oltre ai materiali editoriali, nei chioschi-edicola, potranno essere svolte anche attività di servizio pubblico e secondo le recentissime normative, anche la vendita di prodotti di consumo, seppure confezionati, come precisa l’avviso dell’assessorato comunale alle attività produttive guidato da Ludovico Balsamo. Complessivamente gli spazi da riassegnare sono tredici, suolo pubblico che i precedenti assegnatari hanno rinunciato e il cui elenco è allegato all’avviso. Il link per inoltrare la domanda, da presentare in forma esclusivamente digitale tramite il portale Catania Semplice del sito istituzionale, a partire da giorno 24 maggio 2021 è il seguente: https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/suap/chioschi Per collegarsi al sistema è necessario disporre le credenziali spid (servizio pubblico identità digitale) rilasciato gratuitamente da vari fornitori.

