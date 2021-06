Catania: apre in centro R-Store, Rivenditore Premium Apple

Apre, in centro, a Catania, R-Store, Rivenditore Premium Apple. L'inaugurazione giovedì 10 giugno alle ore 09 in via Etnea, 50 a Catania. Il brand R-Store SpA | Apple Premium Reseller, sceglie il capoluogo etneo per nuove sinergie territoriali, sociali e commerciali.

R-Store nasce per essere punto di riferimento sia per il cliente finale e le attività professionali che per le scuole, i docenti e le università nel contesto delle soluzioni per la didattica digitale. Dal 2008 Apple ripone la sua fiducia in R-Store in quanto interlocutore ideale per fornire ai clienti altissimi standard di soddisfazione e di customer experience, in grado di differenziare proposte e soluzioni per tutte le tipologie di clienti.

R-Store propone il format Apple Premium Reseller di Apple che offre al cliente un’esperienza interattiva e guidata con la tecnologia e permette di testare con mano, direttamente in negozio, tutte le opzioni per connettere il fisico al virtuale, attraverso i migliori prodotti e accessori e grazie anche ad un elevatissimo servizio post vendita e di assistenza tecnica.

“Vogliamo rappresentare – dichiara l’amministratore delegato, Giancarlo Fimiani - il tramite ideale tra il cliente, le sue necessità e interessi, e tutto quello che Apple offre per vivere le passioni e la professione. R-Store SpA è nata a Napoli nel 2008 aderendo, ed essendo scelta, al programma commerciale Apple Premium Reseller ideato da Apple. Cura del cliente, attenzione ai dettagli, innovazione di procedure e processi, spirito di collaborazione, evoluzione continua del sistema azienda, trasparenza sono i nostri valori”.

La sostenibilità è al centro delle attività dello store anche con un servizio di riciclo gratuito e soprattutto attraverso le soluzioni di permuta, permuta con riacquisto concordato e vendita ricondizionati che danno valore prima e nuova vita poi dispositivi usati in funzione dell’acquisto dei nuovi.

Saranno presenti all’inaugurazione: Giancarlo Fimiani, amministratore delegato, Patrice Henry, general manager e direttore commerciale, Elio Caldora, marketing manager e Saverio Rossi, retail sales manager oltre a tutto lo staff di Catania.

