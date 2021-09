Blue Air: Catania tra le nuove rotte da Linate con Barcellona, Bucarest e Parigi

Blue Air ha annunciato l’apertura di quattro nuove rotte che collegheranno l’aeroporto di Linate alle città di Barcellona, Bucarest, Catania e Parigi (Charles de Gaulle).

Questi nuovi collegamenti vanno ad aggiungersi alle rotte esistenti che uniscono l’aeroporto milanese con Madrid, Praga e Catania. Per celebrare questi nuovi voli, già disponibili per le prenotazioni, Blue Air propone biglietti con prezzi a partire da 9.99 euro per l'aeroporto di Catania e 14.99 euro per Barcellona e Parigi, in linea con il suo modello di business Ultra Low Cost incentrato sul soddisfare le esigenze dei passeggeri ma al tempo stesso offrire un servizio di qualità. L'ampliamento del network di voli dall’aeroporto di Linate si concentra su destinazioni chiave, richieste dai viaggiatori per motivi di lavoro, visite mediche e visite ad amici e familiari. Blue Air ha pensato inoltre ai viaggiatori in cerca di comodi collegamenti per un city break in queste città europee.

