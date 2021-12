Apre il parcheggio low cost dell’aeroporto di Catania

Sac comunica importanti novità in relazione al sistema parcheggi dell’Aeroporto di Catania con l’inaugurazione del P4, la struttura “low cost” - che apre al pubblico da oggi – e con la presentazione del nuovo piano generale della sosta aeroportuale. L’infrastruttura è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dall’amministratore delegato della società di gestione dello scalo etneo, Nico Torrisi e dal presidente della Camera di Commercio del SudEst, Pietro Agen.

“È come se oggi posassimo la prima pietra del nuovo grande aeroporto a servizio del SudEst”, dichiara Pietro Agen. “Uno scalo che, insieme a quello di Comiso, costituisce il volano per lo sviluppo della Sicilia orientale. L’inaugurazione del nuovo P4 rappresenta senza dubbio l’inizio di un percorso che si svilupperà velocemente e che, tra le altre cose, prevede la demolizione e non la ristrutturazione della vecchia aerostazione. Un successo ottenuto da tutta la dirigenza, con la quale mi complimento, e che consentirà il vero cambiamento nella fruizione dei servizi da parte dei passeggeri che avranno a disposizione più spazi e vantaggi”.

Il nuovo P4 è il parcheggio più ampio dell’Aeroporto di Catania. Unico multipiano, la sua capienza è stata più che raddoppiata ed è stato completato nella sopraelevazione, per un importo di circa 7 milioni inseriti nel contratto di programma stipulato tra Sac ed Enac che prevede investimenti infrastrutturali per 95 milioni di euro nel quadriennio 2017/2020. Tra le opere realizzate, la predisposizione per la copertura fotovoltaica, la segnaletica, l’illuminazione e, in generale, una riorganizzazione degli spazi.

Nel dettaglio, il parcheggio low cost è dotato di 1851 stalli, tre accessi e due uscite, tre casse automatiche, e si trova a pochi metri dagli ingressi del Terminal A e del Terminal C. Le tariffe previste sono un’autentica rivoluzione: il costo della sosta è infatti di appena 4 euro al giorno. “Dopo i lunghi mesi segnati dalla pandemia da Covid-19” - ha spiegato l’amministratore delegato Nico Torrisi - “il traffico passeggeri, sebbene ancora fortemente al di sotto del periodo pre-pandemico, sta dando discreti segnali di ripresa: proprio in quest’ottica abbiamo deciso di offrire nuove opportunità ai passeggeri scegliendo di applicare tariffe molto vantaggiose. Le nuove sfide alle quali sono chiamati a rispondere gli aeroporti, in questo difficile momento di ripartenza, richiedono infatti flessibilità e capacità immediata di rimodulazione dei piani e adattamento alle nuove esigenze del viaggio: ed è proprio quello che stiamo cercando di fare, anche a livello nazionale in tutti i settori del comparto. Il nuovo P4 è per noi un progetto importante anche perché, a breve, vedrà la copertura fotovoltaica dell’intera infrastruttura, opera che ci renderà autonomi dal punto di vista energetico”. Oltre al nuovo P4 e al piano generale della sosta, la Società di gestione dell’Aeroporto di Catania sta lavorando a importanti opere infrastrutturali. Tra queste, il completamento della taxi way Alfa, la via di rullaggio che permetterà di snellire e agevolare le operazioni di movimentazione degli aeromobili e l’avvio di nuovi progetti per il Terminal A, i cui spazi saranno raddoppiati nell’area imbarchi.

Nuovo piano della sosta

Quattro i parcheggi dedicati alla sosta breve: P1, P2, P3 e P5, costeranno 2 euro l’ora per le prime 12 ore. Dopo, scatterà la tariffa di 30 euro al giorno. Sono destinati, dunque, alla clientela business o che, comunque, effettua viaggi in giornata. In queste 4 infrastrutture, sarà possibile posteggiare i primi 15 minuti gratis.

Il P6 è dedicato alla sosta lunga con un costo di 6 euro al giorno. Il parcheggio, aperto nel 2020 durante i primi mesi di pandemia per agevolare l’utenza con tariffe particolarmente convenienti, diviene adesso un “classico” parcheggio a Sosta Lunga, con una tariffa davvero concorrenziale.

Il nuovo P4 è il parcheggio low cost: è destinato alla Sosta lunga e prevede una tariffa fissa di 4 euro al giorno.

Come sempre, grande attenzione è stata posta agli stalli gratuiti per i passeggeri a ridotta mobilità: in totale, in tutti i parcheggi (escluso il P4) Sac mette a disposizione 51 stalli riservati, 35 dei quali si trovano al P3, che è il più vicino ai terminal ed è totalmente privo di barriere architettoniche. Le moto potranno continuare a parcheggiare gratuitamente negli spazi riservati contigui al parcheggio P2.

Lo schema dei parcheggi all'aeroporto di Catania

P1: Sosta breve, primi 15 minuti gratis. Situato a 40 metri dal Terminal A, è dotato di 97 stalli, più 2 per i disabili.

P2: Sosta breve, primi 15 minuti gratis, situato a 20 metri dal Terminal A, è dotato di 187 stalli, più 5 per i disabili.

P3: Sosta breve, primi 15 minuti gratis, è situato a 50 metri sia dal Termina A che dal Terminal C, è dotato di 50 stalli, più 35 per disabili.

P6: Sosta lunga. È dotato di 422 stalli più 8 riservati ai disabili; è situato a 100 metri dal Terminal C e a 200 metri dal Terminal A.

P5: Sosta breve, è dotato di 57 stalli più uno riservato ai disabili, è vicinissimo (20 metri) al Terminal C.

P4: Parcheggio multipiano Low cost. È dotato 1851 stalli distribuiti su due piani. È il parcheggio più conveniente: il costo della sosta è di 4 euro al giorno.

