L'Università di Catania al Padiglione Italia di Expo Dubai 2020

L’Università degli Studi di Catania sarà presente a Expo Dubai 2020 nell’ambito dell’Educational «Lab Learning in Sicily: competence for a global competitiveness», organizzato dalla Regione Siciliana e dal Commissariato di Expo Dubai, in programma domani mattina, giovedì 16 dicembre, nel Padiglione Italia. Lo rende noto l'Ateneo.

A rappresentarlo sarà la professoressa Lucia Zappalà, delegata all’internazionalizzazione ambito tecnico-scientifico, con un intervento dal titolo «From University of Catania (Unict) to anywhere». «L'evento ha la duplice finalità - sottolinea l’Ateneo - di presentare e valorizzare il ruolo dell’apprendimento e delle competenze sull'internazionalizzazione d’impresa attraverso canali digitali come fattori di competitività del territorio siciliano».

