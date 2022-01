Comune di Catania, 130 contratti biennali a concorso: i termini scadono il 10 gennaio

Scade il 10 gennaio il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai due bandi di concorso, per soli titoli, per complessivi 130 posti di lavoro con contratti biennali e a tempo pieno, pubblicati dal Comune di Catania nel sito internet istituzionale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il bando per 70 funzionari tecnici e amministrativi

Prevede la selezione di 70 funzionari tecnici e amministrativi. Da assumere, con finanziamenti Ue Pon Metro, 70 figure professionali categoria D, posizione economica D/1: 38 con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, 17 istruttore direttivo amministrativo, 8 istruttore direttivo contabile, 6 con il profilo di architetto, 1 con il profilo di geologo.

Le nuove assunzioni riguarderanno figure professionali nell'ambito tecnico quali architetti, ingegneri, agronomi, geologi, avvocati, esperti di comunicazione per progetti di inclusione sociale ed esperti in bilanci di pubbliche amministrazioni.

Le competenze specifiche ricercate nell’area tecnica saranno cad, bim, composizione architettonica, strategie urbane, mobilità, idraulica e geotecnica, impianti tecnologici ed efficientamento energetico (energy management), riciclo, conversione e riuso dei rifiuti, digitalizzazione, architettura del verde e del paesaggio. Mentre per quanto riguarda l’area giuridico-amministrativa riguarderanno l’ambito amministrativo, contabile, programmazione e gestione dei fondi strutturali, comunicazione sociale e marketing territoriale, inclusione sociale, bilanci e procedure di spesa.

Clicca qui per consultare il bando per 70 funzionari tecnici e amministrativi, con le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e le riserve di legge

Il bando per 60 assistenti sociali

L'altro bando si riferisce alla selezione pubblica sempre per titoli per l'assunzione, grazie a fondi ministeriali per il contrasto alla povertà, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per un periodo di 24 mesi, di 60 unità con il profilo professionale di assistente sociale categoria D, posizione economica D/1, di cui al contratto nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, utilizzate nelle attività correlate alle misure di contrasto alla povertà. Le sessanta unità saranno così distribuite: 50 nel Comune di Catania, 8 a Misterbianco, 2 a Motta Sant’ Anastasia.

Clicca qui per consultare il bando per 60 assistenti sociali

© Riproduzione riservata