Skylabs porta in Sicilia la certificazione americana Great Place to Work

L’azienda di consulenza digitale siciliana Skylabs ottiene la certificazione da una prestigiosa agenzia americana. Si tratta della certificazione Great Place to Work®, rilasciata dalla omonima società di ricerca americana, che da 20 anni è specializzata nell’analisi del clima aziendale e dell’employer branding. Skylabs è l’unica azienda di consulenza digitale nata in Sicilia ad averla ottenuta.

Forte di questo riconoscimento, l’azienda dà il via alla terza edizione della Skylabs Academy, che nel 2022, oltre a rinnovare la partnership con l’Università degli Studi di Catania, collaborerà anche con quella di Palermo. Si tratta di un polo di alta formazione per tutto il Meridione d’Italia. I corsi professionalizzanti vengono offerti gratuitamente da Skylabs, grazie alla collaborazione con i partner tecnologici Salesforce, Mulesoft, Tableau e Microsoft.

Skylabs, in particolare, ha aderito al programma Bring Women Back to Work del partner Salesforce: un’iniziativa volta a promuovere l’inserimento delle donne nella tech industry, a seguito di un’interruzione di carriera, causata dalla recente pandemia o da eventi di vita personali come la maternità. Uno degli obiettivi, infatti, è quello di raggiungere il 50% delle collaboratrici donne entro il 2025.

I dipendenti del business partner, grazie all’adesione dell’azienda di consulenza digitale al programma Pledge 1%, realizzano poi attività di volontariato in orario lavorativo, restituendo valore alla comunità. È per questo che nel 2021 ci si è impegnati da Nord a Sud dell’Italia, insieme e contemporaneamente in una raccolta rifiuti nel territorio del Parco dell’Etna a Catania e all’interno della mensa Opera San Francesco per i Poveri a Milano.

