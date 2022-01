Pnrr, il concorso per addetti all’Ufficio per il processo: i 331 vincitori di Catania

Sono state pubblicate le graduatorie di merito del concorso per 8.171 addetti all’Ufficio per il processo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Dal 20 al 28 gennaio i vincitori, che saranno inquadrati come funzionari, potranno scegliere fra le sedi del distretto giudiziario. L'immissione in servizio avverrà dal 21 febbraio, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito del ministero della Giustizia e comunicato agli interessati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

La graduatoria per il Distretto giudiziario della Corte d'Appello di Catania è composta da 331 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in Economia e commercio o in Scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

LA GRADUATORIA DI CATANIA

