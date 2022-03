Comune di Catania, ecco i nomi dei primi 26 tecnici assunti da lunedì: qui le otto graduatorie

A meno di due mesi dalla scadenza dei termini per presentare le domande al bando di concorso, sono già pubblicate sul sito internet del Comune di Catania le prime otto graduatorie definitive per selezionare 26 figure tecnico-professionali. Si tratta solo di una parte delle 70 unità di personale di Categoria D1 da reclutare, a tempo determinato, per due anni, in esecuzione di una delibera della giunta Pogliese dello scorso 26 settembre, adottata per rafforzare la capacità tecnico-amministrativa dell’apparato burocratico comunale.

Una procedura resa possibile intercettando un finanziamento comunitario del Pon Metro reso disponibile dall’assessorato alle politiche comunitarie retto da Sergio Parisi, con l’obiettivo di migliorare la risposta degli uffici, soprattutto in termini progettuali, alle molteplici opportunità fornita dai vari assi di accesso ai fondi Ue.

A seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione, al termine di scadenza di presentazione delle domande, lo scorso 10 gennaio risultavano pervenute complessivamente 4.912 istanze, suddivise con una formulazione di graduatorie distinte per ciascuna figura professionale ricercata.

Tra queste le prime 26 figure sono già state individuate con una valutazione oggettiva dei soli titoli posseduti grazie a una piattaforma informatica con cui è stata gestito anche la fase di presentazione delle domande.

Le prime otto graduatorie definitive

N. 1 posto di Geologo – Esperto in geotecnica e idraulica dei suoli

N. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria Informatica – Esperto in SI e digitalizzazione P.A.

N. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria Idraulica – Esperto in Progettazione di impianti, componenti e sistemi idraulici

N. 4 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria Elettrotecnica – Esperto impianti tecnologici ed efficientamento energetico (Energy Management

N. 5 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria Gestionale – Esperto in rendicontazione e monitoraggio fondi strutturali

N. 5 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria dei Trasporti – Esperto in mobilità

N. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Ingegneria Ambientale – Esperto in riciclo, conversione e riuso dei rifiuti

N. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Laurea in Scienze Agrarie – Esperto in Architettura del verde e del paesaggio

Il capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro ha reso noto che già a partire da lunedì prossimo gli aventi diritto, 26 figure tecniche specialistiche, potranno stipulare i contratti di lavoro con la Direzione personale, per entrare immediatamente in servizio nel Comune di Catania. Il gruppo di lavoro dell’assessorato al Personale retto da Michele Cristaldi, nei prossimi giorni, comunque entro il mese di Marzo, provvederà a pubblicare le rimanenti graduatorie, prima in forma provvisoria e poi in via definitiva, anche per le altre 44 figure professionali messe a bando.

Nello stesso periodo verranno pubblicate anche le graduatorie per il reclutamento del Comune di Catania di 60 assistenti sociali, a tempo determinato, sempre due anni con il meccanismo dei soli titoli posseduti, procedura finanziata coi fondi nazionali del contrasto alle povertà.

