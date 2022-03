Risparmio e prodotti di qualità: a Bronte apre un nuovo punto vendita il Centesimo

Giovedì 31 marzo apre a Bronte, in via Pegaso 1, il nuovo punto vendita il Centesimo. Questa nuova apertura va ad arricchire la presenza dell’insegna siciliana nella provincia catanese, in cui sono già aperti i punti vendita di Acireale, in via Mandorle 24, e Giarre, in viale Libertà. Il Centesimo è l’insegna di supermercati che coniuga l’esigenza di risparmio dei consumatori con l’offerta di prodotti di grandi marche e marchi in esclusiva, tra cui Nonna Tita, I Gustaioli, Mr Spike, e tanti altri.

Già presente in moltissime città siciliane, il format del Centesimo ha una storia lunga ben quindici anni: la missione è sempre stata quella di offrire un vasto assortimento di prodotti a prezzi bassi e convenienti. «L’apertura di un nuovo punto vendita a Bronte è la conferma che il format di spesa il Centesimo- afferma il direttore commerciale Marco Romano - è una formula vincente, perché è in grado di offrire ai consumatori un assortimento selezionato garantendo sempre risparmio e qualità. Il nuovo punto vendita di Bronte ci stimola a lavorare per consolidare la nostra presenza in Sicilia e continuare a soddisfare le diverse esigenze di spesa dei consumatori. Siamo felici di poter offrire anche ai cittadini di Bronte una nuova idea di spesa quotidiana, una realtà in cui il risparmio e la qualità, in questo momento storico così importanti, sono le fondamenta della nostra insegna.», conclude Romano.

I clienti che andranno a fare la spesa nel nuovo punto vendita di Bronte avranno a disposizione ogni giorno frutta e verdura freschissime. Da sempre il Centesimo sostiene i produttori siciliani che vengono scelti e valorizzati per la qualità e genuinità dei loro prodotti. La spesa quotidiana sarà ancora più conveniente poi con lo Spicciolo d’Oro, la carta fedeltà del Centesimo che si può richiedere e attivare gratuitamente. Per festeggiare la nuova apertura, durante i primi tre giorni i clienti riceveranno diversi omaggi (ogni giorno uno diverso e fino a esaurimento scorte).

