L'Asp Catania dà un posto di lavoro stabile a undici psicologi

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha stabilizzato undici psicologi, che hanno firmato il contratto di lavoro. Il manager dell’Asp, Maurizio Lanza, ha «rivolto gli auguri della direzione Strategica ai neo assunti e ha ringraziato gli uffici per il lavoro condotto».

«Immettiamo nella rete assistenziale nuove risorse professionali, competenti e molto motivate - ha aggiunto - per rispondere sempre più adeguatamente alla domanda di salute dei cittadini». Presenti alla firma dei contratti il direttore delle Risorse umane, Santo Messina, il dirigente responsabile della Gestione del personale dipendente, Giuseppe Longo, e il direttore del Servizio di psicologia, Daniela Bordonaro. L’iter per la stabilizzazione si è concluso anche per: tre dirigenti ingegneri, due assistenti sociali e un fisioterapista. Sono, invece, in corso le procedure di stabilizzazione, mediante concorso, per un dirigente medico odontoiatra e sette infermieri. Con la nuova ricognizione del personale precario saranno, inoltre, stabilizzati, complessivamente 107 operatori: complessivamente 27 dirigenti e 80 operatori di comparto.

