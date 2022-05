Dopo 10 anni parte il cantiere di piazzale Sanzio a Catania: 315 parcheggi, area verde e parco giochi

Al via i lavori, attesi da dieci anni, nell'area di piazzale Sanzio a Catania. È stato infatti completato un complesso iter, avviato tre anni fa dalla giunta Pogliese, in cui rientra il progetto dell'area di sosta scambiatore “Sanzio” che si appresta così a diventare realtà con 315 stalli per auto e 12 per autobus, con annessi area a verde, parco giochi e nuovo piano viario della zona.

I lavori dureranno circa 18 mesi, secondo il capitolato d’appalto allegato al bando pubblicato dall’Urega e aggiudicato dal Consorzio Stabile Agoraa di Tremestieri Etneo, che si è aggiudicato la gara per 3,6 milioni di euro.

"Il nuovo parcheggio, di cui larga parte è un parco urbano con zona bambini - ha detto comunale l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Arcidiacono - è stato progettato per drenare l’ingresso delle auto nel centro città e anche per determinare un incisivo impatto sulla mobilità e la circolazione. L'area offre ai cittadini la possibilità di lasciare il proprio mezzo a favore di quello pubblico, bus o metro, ma anche monopattini e biciclette".

Il progetto prevede anche due ampi spazi con copertura a “Vela” per garantire zone ombreggiate e di riparo dalle piogge, in grado di resistere ai venti più forti. Al sopralluogo nel cantiere appena avviato di piazzale Sanzio, con l’assessore regionale Falcone hanno partecipato anche gli assessori comunali Arcidiacono, Parisi e Cristaldi, i consiglieri comunali Francesco Petralia e Dario Grasso, il presidente del III Municipio Paolo Ferrara con altri consiglieri di circoscrizione, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, il segretario generale provinciale di Ugl Giovanni Musumeci, il dg di Fce Salvo Fiore, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro con altri dirigenti e funzionari comunali.

"Da almeno due lustri - ha commentato l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Marco Falcone - si attendeva l'avvio di questi lavori per cui il governo Musumeci ha impegnato nel complesso oltre sette milioni di euro all'interno del più ampio Piano Parcheggi per le Città metropolitane di Sicilia per un totale di 100 milioni. La realizzazione del parcheggio scambiatore concorrerà alla crescita dell'intermodalità del trasporto pubblico a Catania e nell'hinterland, favorendo l'abbandono dell'auto privata e l'abbattimento dei volumi di traffico".

