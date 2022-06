Olio, pubblicato il nuovo disciplinare della Dop Monte Etna

Il nuovo disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva Dop Monte Etna è stato approvato e pubblicato per la registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

«Grande soddisfazione per aver portato a casa un risultato frutto di un lungo lavoro che dovrà servire a valorizzare l’olivicoltura del territorio, rafforzare la filiera e incrementare il mercato di qualità» è espressa dal presidente del Consorzio di tutela, Giosuè Catania. «Con il nuovo disciplinare - aggiunge - si allarga il territorio ad altri 25 Comuni alle pendici dell’Etna, si delimita l’intero territorio amministrativo dei comuni inclusi e si modificano alcuni parametri acidi che rendevano difficile la certificazione dell’olio a Dop in gran parte del territorio»

